Риксбанк підвищив ключову ставку до 2% — The Local Sweden

Центральний банк Швеції Риксбанк у середу підвищив ключову процентну ставку з 1,75% до 2%. Про це повідомляє The Local Sweden. Рішення означає підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту.

Інструмент монетарної політики

Ключова ставка, яку Риксбанк називає політичною ставкою, є головним інструментом монетарної політики центрального банку. Вона визначає ставки, за якими шведські банки можуть розміщувати кошти в Риксбанку та позичати в нього гроші.

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Ці умови впливають на процентні ставки, які банки встановлюють за заощадженнями, кредитами та іпотекою. Таким чином, зміна ключової ставки може відбиватися на вартості позик для населення.

Вплив на інфляцію

Вищі банківські ставки роблять запозичення дорожчими. За поясненням видання, через це люди витрачають менше, а скорочення витрат зрештою сприяє зниженню інфляції.

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