Francuska grupa bankowa Crédit Mutuel Arkéa potwierdziła, że padła ofiarą cyberataku związanego z oszukańczymi transakcjami. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na francuską stację telewizyjną BFMTV. Bank oświadczył, że incydent nie miał konsekwencji finansowych dla jego klientów.

Twierdzenie o kradzieży środków

Badacz blockchaina ZachXBT oświadczył wcześniej, że sprawcy ukradli ponad 133 mln dolarów i częściowo wyprali te środki za pośrednictwem platform kryptowalutowych. Arkéa nie potwierdziła podanej kwoty, a skali domniemanej kradzieży nie udało się niezależnie zweryfikować.

Według ZachXBT atak trwał kilka dni. Środki miały być przekazywane przez giełdy kryptowalut i konwertowane na stablecoiny — aktywa cyfrowe, których wartość jest powiązana z walutami, w tym z dolarem amerykańskim.

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Działania banku

ZachXBT twierdzi również, że z powodu opóźnienia w powiadomieniu władz sprawcy zdążyli wyprać ponad 30 mln dolarów, które europejskie organy mogłyby zamrozić. Bank oświadczył, że natychmiast po wykryciu ataku jego zespoły tymczasowo zawiesiły część operacji, aby zabezpieczyć transakcje i zapobiec dalszym oszukańczym przelewom.

Siedziba Arkéa znajduje się w Bretanii, w zachodniej Francji. Grupa bankowa poinformowała, że atak udało się opanować.

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