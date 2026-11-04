Група Arkéa підтвердила кібератаку у Франції — Anadolu Agency

Французька банківська група Crédit Mutuel Arkéa підтвердила, що зазнала кібератаки, пов’язаної зі шахрайськими транзакціями. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на французький телеканал BFMTV. Банк заявив, що інцидент не мав фінансових наслідків для його клієнтів.

Заява про викрадення коштів

Дослідник блокчейну ZachXBT раніше заявив, що зловмисники викрали понад 133 млн доларів і частково відмили ці кошти через криптовалютні платформи. Arkéa не підтвердив названу суму, а масштаб імовірного викрадення не вдалося незалежно перевірити.

За твердженням ZachXBT, атака тривала кілька днів. Кошти нібито переказували через криптовалютні біржі та конвертували у стейблкоїни — цифрові активи, вартість яких прив’язана до валют, зокрема долара США.

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Дії банку

ZachXBT також стверджує, що через затримку з повідомленням органів влади зловмисники встигли відмити понад 30 млн доларів, які європейські органи могли б заморозити. У банку заявили, що одразу після виявлення атаки його команди тимчасово призупинили частину операцій, аби убезпечити операції та запобігти подальшим шахрайським переказам.

Штаб-квартира Arkéa розташована в Бретані на заході Франції. У банківській групі повідомили, що атаку вдалося взяти під контроль.

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