Французская банковская группа Crédit Mutuel Arkéa подтвердила, что подверглась кибератаке, связанной с мошенническими транзакциями. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на французский телеканал BFMTV. Банк заявил, что инцидент не имел финансовых последствий для его клиентов.

Заявление о похищении средств

Исследователь блокчейна ZachXBT ранее заявил, что злоумышленники похитили более 133 млн долларов и частично отмыли эти средства через криптовалютные платформы. Arkéa не подтвердил названную сумму, а масштаб предполагаемого хищения не удалось независимо проверить.

По утверждению ZachXBT, атака продолжалась несколько дней. Средства якобы переводились через криптовалютные биржи и конвертировались в стейблкоины — цифровые активы, стоимость которых привязана к валютам, в частности к доллару США.

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Действия банка

ZachXBT также утверждает, что из-за задержки с уведомлением органов власти злоумышленники успели отмыть более 30 млн долларов, которые европейские органы могли бы заморозить. В банке заявили, что сразу после обнаружения атаки его команды временно приостановили часть операций, чтобы обезопасить транзакции и предотвратить дальнейшие мошеннические переводы.

Штаб-квартира Arkéa расположена в Бретани на западе Франции. В банковской группе сообщили, что атаку удалось взять под контроль.

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