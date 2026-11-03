Australia podniosła główną stopę do 4,85% — CNBC

Bank Rezerw Australii podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, do 4,85%. To najwyższy poziom od listopada 2008 roku. Decyzja była piątą podwyżką stóp w kraju od początku roku, informuje CNBC.

Podwyżka była zgodna z prognozami

Decyzja australijskiego banku centralnego była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów ankietowanych przez Reuters. Regulator zaostrza politykę pieniężną w związku z przyspieszeniem inflacji: wskaźnik cen konsumpcyjnych we wrześniu wzrósł o 4,3% w ujęciu rocznym, po 4% w sierpniu. Był to najwyższy odczyt od marca.

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Inflacja i spowolnienie gospodarcze

We wrześniu prezes Banku Rezerw Australii Michele Bullock stwierdziła, że inflacja jest „zbyt wysoka”. Według niej wpłynęły na nią wyższe ceny ropy z powodu wojny w Iranie oraz silniejszy popyt krajowy. Powiedziała również, że regulator może nadal podnosić stopę, jeśli będzie to konieczne do obniżenia inflacji.

Wzrost gospodarczy Australii spowolnił w pierwszych dwóch kwartałach 2026 roku. Produkt krajowy brutto w kwartale czerwcowym wzrósł o 2,1% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, podczas gdy w kwartale marcowym wskaźnik wyniósł 2,5%. Bullock zaznaczyła, że recesja nie jest obecnie scenariuszem bazowym dla kraju.

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