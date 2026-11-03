Австралия повысила ключевую ставку до 4,85% — CNBC

Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,85%. Это самый высокий уровень с ноября 2008 года. Решение стало пятым повышением ставки в стране с начала года, сообщает CNBC.

Повышение соответствовало прогнозам

Решение австралийского центробанка соответствовало ожиданиям экономистов, опрошенных Reuters. Регулятор ужесточает денежно-кредитную политику на фоне ускорения инфляции: индекс потребительских цен в сентябре вырос на 4,3% в годовом выражении после 4% в августе. Это был самый высокий показатель с марта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инфляция и замедление экономики

В сентябре глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что инфляция «слишком высока». По ее словам, на нее повлияли более высокие цены на нефть из-за войны в Иране и более активный внутренний спрос. Она также заявила, что регулятор может продолжить повышать ставку, если это будет необходимо для снижения инфляции.

Экономический рост Австралии замедлился в первых двух кварталах 2026 года. Валовой внутренний продукт в июньском квартале вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как в мартовском квартале показатель составлял 2,5%. Буллок отметила, что рецессия пока не является базовым сценарием для страны.

Читай нас в