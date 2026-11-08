НБУ за неделю продал на валютном рынке почти 1,77 млрд долларов

В период со 2 по 6 ноября Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 1,76 млрд долларов.

При этом регулятор не осуществлял покупку валюты.

Общий объем продаж составил 1 767,58 млн долларов — на 50,57 млн меньше, чем за предыдущую неделю.

Источник: Национальный банк Украины

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 45,31/45,34 грн/долл., а к евро — 50,60/50,62 грн/евро.



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