НБУ за тиждень продав на валютному ринку майже $1,77 млрд
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У період із 2 до 6 листопада Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 1,76 млрд доларів.
Водночас регулятор не здійснював купівлі валюти.
Загальний обсяг продажів становив 1 767,58 млн доларів — на 50,57 млн менше, ніж за попередній тиждень.
Джерело: Національний банк України
На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 45,31/45,34 грн/дол., а до євро – 50,60/50,62 грн/євро.
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