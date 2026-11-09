NBU podniósł oficjalne kursy dolara i euro na 10 listopada

Narodowy Bank Ukrainy ustalił oficjalne kursy walut obcych na wtorek, 10 listopada. Obie główne waluty umocniły się względem hrywny.

Zgodnie z zaktualizowanymi danymi kurs dolara amerykańskiego wyniesie 45,41 hrywny. To o 9 kopiejek więcej w porównaniu z poprzednim dniem.

Euro będzie kosztować 50,82 hrywny, co oznacza wzrost o 17 kopiejek.

Przypomnijmy, że dolar osiągnął historyczne maksimum 4 listopada, kiedy jego oficjalny kurs wynosił 45,67 hrywny. Euro ustanowiło rekord 24 sierpnia na poziomie 52,25 hrywny.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Na międzybankowym rynku walutowym Ukrainy o godz. 16:00 notowania hrywny względem dolara ustabilizowały się na poziomie 45,31/45,34 UAH/USD, a względem euro – 50,60/50,62 UAH/EUR.



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