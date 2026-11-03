Włoski bank Intesa Sanpaolo poinformował, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku osiągnął zysk w wysokości 8,2 mld euro. To o 8,1% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Wynik przewyższył oczekiwania, informuje ANSA English.

Wyniki trzeciego kwartału

W trzecim kwartale 2026 roku zysk netto Intesa Sanpaolo wzrósł do 2,6 mld euro. W okresie lipiec–wrzesień 2025 roku wskaźnik ten wynosił 2,3 mld euro.

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Tym samym kwartalny zysk netto banku zwiększył się o 300 mln euro w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Intesa Sanpaolo jest największym bankiem we Włoszech.

Prognoza na 2026 rok

Po opublikowaniu wyników finansowych Intesa Sanpaolo podniósł prognozę zysku netto na cały 2026 rok. Bank oczekuje teraz, że wskaźnik ten na koniec roku będzie znacznie wyższy niż 10 mld euro. Dziewięciomiesięczny wynik w wysokości 8,2 mld euro jest wartością pośrednią przed zakończeniem roku finansowego.

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