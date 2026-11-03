Итальянский банк Intesa Sanpaolo сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года получил прибыль в размере €8,2 млрд. Это на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Результат превзошел ожидания, сообщает ANSA English.

Показатели третьего квартала

В третьем квартале 2026 года чистая прибыль Intesa Sanpaolo выросла до €2,6 млрд. В июле—сентябре 2025 года этот показатель составлял €2,3 млрд.

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Таким образом, квартальная чистая прибыль банка увеличилась на €300 млн по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Intesa Sanpaolo является крупнейшим банком Италии.

Прогноз на 2026 год

После публикации финансовых результатов Intesa Sanpaolo повысил прогноз чистой прибыли на весь 2026 год. Теперь банк ожидает, что этот показатель по итогам года будет значительно выше €10 млрд. Девятимесячный результат в €8,2 млрд является промежуточным показателем перед завершением финансового года.

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