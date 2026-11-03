Intesa Sanpaolo отримав €8,2 млрд прибутку за дев’ять місяців — ANSA English

Італійський банк Intesa Sanpaolo повідомив, що за перші дев’ять місяців 2026 року отримав прибуток у розмірі 8,2 млрд євро. Це на 8,1% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Результат перевершив очікування, повідомляє ANSA English.

Показники третього кварталу

У третьому кварталі 2026 року чистий прибуток Intesa Sanpaolo зріс до 2,6 млрд євро. У липні—вересні 2025 року цей показник становив 2,3 млрд євро.

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Таким чином, квартальний чистий прибуток банку збільшився на 300 млн євро порівняно з відповідним періодом попереднього року. Intesa Sanpaolo є найбільшим банком Італії.

Прогноз на 2026 рік

Після оприлюднення фінансових результатів Intesa Sanpaolo підвищив прогноз чистого прибутку на весь 2026 рік. Тепер банк очікує, що цей показник за підсумками року буде значно вищим за 10 млрд євро. Дев’ятимісячний результат у 8,2 млрд євро є проміжним показником перед завершенням фінансового року.

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