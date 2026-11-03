Binance возместила клиентам $6,3 млрд после кибератаки — The Hindu

Криптовалютная биржа Binance заявила, что к 2 ноября полностью возместила клиентам средства, утраченные в результате кибератаки 29 октября. По данным The Hindu, объем похищенных активов составил примерно $6,3 млрд.

Атака длилась около 20 минут

Утром 29 октября пользователи Binance начали получать уведомления о неожиданном списании средств с их учетных записей. Как пишет издание, хищение активов продолжалось около 20 минут. К 2 ноября компания компенсировала клиентам 100% утраченных сумм.

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Предварительная версия Binance

В Binance сообщили, что предварительное расследование указывает на скомпрометированный ноутбук одного из инженеров. По версии компании, это могло позволить злоумышленнику отправить несанкционированные транзакции на вывод средств.

Поиск причастных к атаке и восстановительные меры продолжаются. В июле 2018 года Binance создала резервный фонд Secure Asset Fund for Users, или SAFU, для защиты средств пользователей в исключительных ситуациях, в частности в случае нарушений безопасности или инцидентов на уровне платформы.

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