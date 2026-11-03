На Кипре средняя ставка по новым срочным вкладам домохозяйств сроком до года в сентябре 2026 года повысилась до 1,62% против 1,35% в августе. В то же время доходность депозитов в стране остается одной из самых низких в еврозоне, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на анализ Центрального банка Кипра.

Для нефинансовых компаний средняя ставка по новым депозитам выросла до 1,70% с 1,56% месяцем ранее. Центральный банк отметил, что ставки как по действующим, так и по новым вкладам на Кипре остаются на низком уровне среди стран еврозоны.

Избыток ликвидности банков

Регулятор связывает низкую доходность сбережений, в частности, с избытком ликвидности в кипрских кредитных учреждениях, который является одним из самых высоких в еврозоне, а также с относительно коротким срочным профилем банковского сектора. Коэффициент покрытия ликвидности на Кипре в сентябре 2026 года составил 305%, тогда как медианный показатель в ЕС в июне 2026 года равнялся 182%, а средний — 158%.

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По оценке центробанка, кипрские банки в меньшей степени, чем банки почти всех других стран еврозоны, передают изменения рыночных ставок вкладчикам — как домохозяйствам, так и бизнесу. В то же время передача изменений денежно-кредитной политики на ставки по действующим кредитам в целом соответствовала уровню других стран еврозоны.

Стоимость новых кредитов

Средняя ставка по новым ипотечным кредитам в сентябре снизилась до 3,88% с 4,16% в августе, а по потребительским займам — до 6,45% с 7,12%. Для бизнеса кредиты подорожали: ставка по новым займам до 1 млн евро выросла до 4,76% с 4,45%, а по кредитам свыше 1 млн евро — до 4,40% с 3,67%.

Ставки по новым жилищным кредитам домохозяйствам были на 0,2 процентного пункта ниже медианы еврозоны, тогда как ставки по новым бизнес-кредитам — на 0,3 процентного пункта выше. Объем исключительно новых кредитов в сентябре достиг 596,2 млн евро против 251,4 млн евро месяцем ранее. Доля новых ипотек с плавающей ставкой с начала 2022 года сократилась почти со 100% до 9,8% в сентябре 2026 года.

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