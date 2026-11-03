Na Cyprze średnie oprocentowanie nowych lokat terminowych gospodarstw domowych o okresie do roku wzrosło we wrześniu 2026 roku do 1,62%, wobec 1,35% w sierpniu. Jednocześnie rentowność depozytów w kraju pozostaje jedną z najniższych w strefie euro, informuje Cyprus Mail, powołując się na analizę Banku Centralnego Cypru.

Dla przedsiębiorstw niefinansowych średnie oprocentowanie nowych depozytów wzrosło do 1,70% z 1,56% miesiąc wcześniej. Bank centralny zaznaczył, że stawki zarówno dla istniejących, jak i nowych depozytów na Cyprze pozostają na niskim poziomie wśród krajów strefy euro.

Nadwyżka płynności banków

Regulator wiąże niską rentowność oszczędności między innymi z nadwyżką płynności w cypryjskich instytucjach kredytowych, która należy do najwyższych w strefie euro, a także ze stosunkowo krótkim profilem terminowym sektora bankowego. Wskaźnik pokrycia płynności na Cyprze wyniósł 305% we wrześniu 2026 roku, podczas gdy mediana w UE w czerwcu 2026 roku wynosiła 182%, a średnia — 158%.

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Według oceny banku centralnego banki cypryjskie w mniejszym stopniu niż banki niemal wszystkich innych krajów strefy euro przenoszą zmiany stóp rynkowych na deponentów — zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Jednocześnie przenoszenie zmian polityki pieniężnej na oprocentowanie istniejących kredytów ogólnie odpowiadało poziomowi w innych krajach strefy euro.

Koszt nowych kredytów

Średnie oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych spadło we wrześniu do 3,88% z 4,16% w sierpniu, a kredytów konsumpcyjnych — do 6,45% z 7,12%. Dla przedsiębiorstw kredyty podrożały: oprocentowanie nowych pożyczek do 1 mln euro wzrosło do 4,76% z 4,45%, a kredytów powyżej 1 mln euro — do 4,40% z 3,67%.

Oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych było o 0,2 punktu procentowego niższe od mediany strefy euro, natomiast oprocentowanie nowych kredytów dla przedsiębiorstw — o 0,3 punktu procentowego wyższe. Wolumen wyłącznie nowych kredytów osiągnął we wrześniu 596,2 mln euro wobec 251,4 mln euro miesiąc wcześniej. Udział nowych kredytów hipotecznych o zmiennej stopie spadł od początku 2022 roku z niemal 100% do 9,8% we wrześniu 2026 roku.

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