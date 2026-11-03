塞浦路斯新存款利率升至1.62%——Cyprus Mail

据塞浦路斯中央银行的分析，Cyprus Mail报道，2026年9月，塞浦路斯居民部门一年期以内新定期存款的平均利率升至1.62%，而8月为1.35%。与此同时，该国存款收益率仍处于欧元区最低水平之列。

非金融企业的新存款平均利率从一个月前的1.56%升至1.70%。塞浦路斯中央银行指出，该国现有和新存款的利率在欧元区国家中仍处于较低水平。

银行流动性过剩

监管机构将储蓄收益率偏低的部分原因归结为塞浦路斯信贷机构的流动性过剩，该水平在欧元区位居最高之列，以及银行业相对较短的期限结构。2026年9月，塞浦路斯的流动性覆盖率为305%，而欧盟2026年6月的中位数为182%，平均值为158%。

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中央银行评估认为，与几乎所有其他欧元区国家的银行相比，塞浦路斯银行向存款人——包括居民部门和企业——传导市场利率变化的程度较弱。与此同时，货币政策变化向现有贷款利率的传导总体上与其他欧元区国家的水平一致。

新贷款成本

9月，新发放抵押贷款的平均利率从8月的4.16%降至3.88%，消费贷款利率从7.12%降至6.45%。对企业而言，贷款变得更贵：100万欧元以下新贷款的利率从4.45%升至4.76%，超过100万欧元贷款的利率从3.67%升至4.40%。

向居民部门发放的新住房贷款利率比欧元区中位数低0.2个百分点，而新企业贷款利率则高0.3个百分点。9月，纯新增贷款规模达到5.962亿欧元，而一个月前为2.514亿欧元。自2022年初以来，新发放浮动利率抵押贷款的占比已从近100%降至2026年9月的9.8%。

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