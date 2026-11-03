Binance zwróciła klientom 6,3 mld dolarów po cyberataku — The Hindu

Giełda kryptowalut Binance poinformowała, że do 2 listopada w pełni zrekompensowała klientom środki utracone w wyniku cyberataku z 29 października. Według The Hindu wartość skradzionych aktywów wyniosła około 6,3 mld dolarów.

Atak trwał około 20 minut

Rankiem 29 października użytkownicy Binance zaczęli otrzymywać powiadomienia o niespodziewanym obciążeniu ich kont. Jak pisze publikacja, kradzież aktywów trwała około 20 minut. Do 2 listopada firma zrekompensowała klientom 100% utraconych kwot.

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Wstępna wersja Binance

W Binance poinformowano, że wstępne dochodzenie wskazuje na skompromitowany laptop jednego z inżynierów. Według firmy mogło to umożliwić sprawcy złożenie nieautoryzowanych transakcji wypłaty środków.

Poszukiwania osób zaangażowanych w atak oraz działania naprawcze trwają. W lipcu 2018 roku Binance utworzyła fundusz rezerwowy Secure Asset Fund for Users, czyli SAFU, aby chronić środki użytkowników w wyjątkowych sytuacjach, w tym w przypadku naruszeń bezpieczeństwa lub incydentów na poziomie platformy.

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