Bank centralny Tajwanu złagodził dzienne ograniczenia sprzedaży dolarów amerykańskich przez eksporterów, aby wesprzeć nowego dolara tajwańskiego — wynika z informacji traderów walutowych. Nastąpiło to po rekordowym odpływie zagranicznego kapitału z rynku akcji, informuje Taipei Times.

Sprzedaż dolarów bez dziennych limitów

Traderzy powiedzieli, że regulator poinformował niektóre banki, iż sprzedaż dolarów amerykańskich przez eksporterów nie będzie już podlegała dziennym limitom. Tego ranka bank centralny zadzwonił do co najmniej czterech banków, ale nie sprecyzował, jak długo środek będzie obowiązywać.

Eksporterzy otrzymują przychody w dolarach amerykańskich i sprzedają je, kupując nowe dolary tajwańskie przy repatriacji dochodów. Takie transakcje naturalnie wspierają lokalną walutę. Bank centralny zazwyczaj ogranicza tempo konwersji tych wpływów, aby zapobiec zbyt szybkiemu umocnieniu waluty.

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Regulator wcześniej wskazywał, że zgodnie z ogólną zasadą eksporterzy mogli sprzedawać do 10 mln dolarów amerykańskich dziennie. Ograniczenia wprowadzono w ubiegłym roku po największym wzroście nowego dolara tajwańskiego od lat 80., aby paniczna sprzedaż dolarów przez eksporterów nie nasilała umocnienia waluty.

Reakcja rynku walutowego

Nowy dolar tajwański odbił od najsłabszego poziomu od kwietnia poprzedniego roku. Jednocześnie waluta zakończyła dzień spadkiem o 0,35%, na poziomie 32,592 nowego dolara tajwańskiego za jednego dolara amerykańskiego. W poprzednim miesiącu straciła około 2% w związku z utrzymującym się odpływem środków z akcji.

Wyraźniejsza była reakcja na jednomiesięcznym rynku kontraktów terminowych bez dostawy, używanych do zabezpieczania ryzyka walutowego. Kontrakty umocniły się o 0,4%, do poziomu 32,535 nowego dolara tajwańskiego za dolara amerykańskiego. Eddie Cheung, starszy strateg Credit Agricole CIB w Hongkongu, powiedział, że może to sygnalizować mniejszą gotowość władz do tolerowania osłabienia waluty.

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