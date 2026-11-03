据外汇交易员称，台湾中央银行已放宽出口商每日出售美元的限制，以支持新台币。此前，台湾股市出现创纪录的外资流出，《台北时报》报道。

出售美元不再受每日限额约束

交易员表示，监管机构已通知部分银行，出口商出售美元将不再受到每日限额限制。当天上午，央行致电至少四家银行，但未说明该措施将持续多久。

出口商获得美元收入，并在汇回收益时出售美元、买入新台币。这类交易自然会支撑本币。央行通常会限制这些收入兑换的速度，以防止货币升值过快。

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监管机构此前表示，按照一般规定，出口商每天最多可出售1000万美元。有关限制于去年实施，当时新台币录得自20世纪80年代以来最大涨幅，目的是防止出口商恐慌性抛售美元加剧货币升值。

外汇市场反应

新台币从自上一年4月以来的最低水平回升。与此同时，该货币当日收跌0.35%，报1美元兑32.592新台币。在此前一个月，由于股票资金持续流出，新台币下跌约2%。

一个月期无本金交割远期市场的反应更为明显，该市场用于对冲汇率风险。合约上涨0.4%，至1美元兑32.535新台币。法国农业信贷银行企业与投资银行香港高级策略师埃迪·陈表示，这可能表明当局较不愿容忍货币走弱。

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