Центральный банк Тайваня ослабил для экспортеров дневные ограничения на продажу долларов США, чтобы поддержать новый тайваньский доллар, сообщили валютные трейдеры. Это произошло после рекордного оттока иностранного капитала с фондового рынка, сообщает Taipei Times.

Продажа долларов без дневных лимитов

Трейдеры заявили, что регулятор сообщил отдельным банкам: продажи долларов США экспортерами больше не будут подпадать под дневные ограничения. Тем утром центробанк позвонил как минимум в четыре банка, но не уточнил, как долго будет действовать эта мера.

Экспортеры получают выручку в долларах США и продают ее, покупая новые тайваньские доллары при репатриации доходов. Такие операции естественным образом поддерживают местную валюту. Центробанк обычно ограничивает скорость конвертации этих поступлений, чтобы не допустить слишком стремительного укрепления валюты.

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Ранее регулятор отмечал, что по общему правилу экспортеры могли продавать до 10 млн долларов США в день. Ограничения ввели в прошлом году после крупнейшего роста нового тайваньского доллара с 1980-х годов, чтобы паническая продажа долларов экспортерами не усиливала укрепление валюты.

Реакция валютного рынка

Новый тайваньский доллар восстановился от самого слабого уровня с апреля предыдущего года. При этом по итогам дня валюта закрылась снижением на 0,35% — на уровне 32,592 нового тайваньского доллара за один доллар США. За предыдущий месяц она потеряла около 2% на фоне устойчивого оттока средств из акций.

Более заметной была реакция на одномесячном рынке беспоставочных форвардов, которые используются для хеджирования валютных рисков. Контракты укрепились на 0,4%, до 32,535 нового тайваньского доллара за доллар США. Старший стратег Credit Agricole CIB в Гонконге Эдди Чен заявил, что это может быть сигналом меньшей готовности властей мириться с ослаблением валюты.

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