В Пакистане базовая инфляция, рассчитанная без учета нестабильных цен на продовольствие и энергию, в октябре замедлилась до 7,5%. Это второе подряд месячное замедление показателя после его пика на уровне 8,8% в августе, сообщает The Express Tribune со ссылкой на Пакистанское бюро статистики.

В городах базовая инфляция снизилась до 7,8%, а в сельской местности — до 7,1%. Общая годовая инфляция в стране в октябре составила 9,6%: 9,5% в городах и 9,8% в сельских районах.

Ставка центрального банка

На прошлой неделе центральный банк Пакистана повысил ключевую ставку до 12%, сославшись на риск того, что высокие цены на продукты и энергоносители могут повлиять на базовую инфляцию. Разница между ней и ключевой ставкой после октябрьского замедления увеличилась до 4,5 процентного пункта.

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Международный валютный фонд повысил прогноз инфляции в Пакистане на текущий финансовый год до 9,9%. Это выше официального ориентира в 8,2%. В то же время Плановая комиссия Пакистана прогнозирует инфляцию на уровне 7,5%.

Цены на топливо и продукты

Годовой рост цен на продовольствие в городах замедлился с 8,1% до 7,8%, а в сельской местности составил 7,1%. Темпы роста цен в энергетической группе снизились до 10,6% в городах и до 12,1% в сельских районах.

В то же время бензин в октябре стоил на 42% дороже, чем годом ранее, а цены на транспортные услуги выросли на 27%. Тарифы на электроэнергию повысились на 23%, а налоги на автотранспорт — на 39%. Среди продовольственных товаров сильнее всего за год подорожали лук — на 82%, пшеница — на 39% и мука — на 35%.

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