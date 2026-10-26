10月26日，在油价跳涨后，印度主要股指本周开盘下跌。当布伦特原油报价超过每桶114美元时，Sensex指数下跌0.46%，Nifty 50下跌0.5%。印度市场16个板块中有12个录得下跌，其中IT公司股票下跌1.1%。

高油价

据OilPrice援引路透社报道，投资者对中东紧张局势升级可能导致石油供应中断的担忧作出反应。

Equinomic Research创始人兼研究主管G. Chokkalingam对路透社表示，印度国内股市可能仍将高度波动，并在短期内呈现下行倾向。他认为，高能源成本可能再次加剧全球通胀，抑制经济增长，并恶化全球股市的前景。

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石油进口

9月，印度将从中东进口的石油增加至每日280万桶。该地区在印度石油进口总量中的份额升至54%，而8月为32%。据OilPrice称，这得益于印度炼油商更积极地购买现货原油货物。

9月，印度从俄罗斯这一侵略国进口的石油较8月减少14%，至每日180万桶。与此同时，俄罗斯仍是印度最大的单一石油供应来源，其在印度进口中的份额从46.6%降至33.5%。

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