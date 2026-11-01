如果国会届时未采取措施加强该体系，美国Social Security计划下的退休福利可能在2032年自动削减22%。根据该计划受托人的预测，老年及遗属保险信托基金（Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund）可能在2032年第四季度耗尽。

据CNBC报道，该基金帮助为符合条件的劳动者及其家庭成员提供福利资金。美国国会预算办公室预测，储备金耗尽的速度将更快——在2032年年中。按照这一情景，福利可能削减26%。

福利可能减少

负责任联邦预算委员会在6月的一份报告中估算，若福利削减24%，美国领取者的平均每月福利将减少约500美元。在29个州，平均降幅可能更大。

根据Social Security受托人的评估，将退休信托基金与残障保险基金合并，可能会将资金耗尽时间推迟至2034年第三季度。不过，在这种情况下，福利可能削减17%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

国会的选择

为加强该体系，立法者可能需要提高税收、削减福利，或将两种做法结合起来。一些民主党候选人在中期选举前表示，支持提高或取消须缴纳Social Security工资税的收入上限。

2026年，该税率对雇员为6.2%，雇主也为6.2%，应税收入上限为184,500美元。Urban-Brookings Tax Policy Center研究员杰西卡·里德尔认为，在未来几年提高工资税的可能性极低。

经济后果

根据National Institute on Retirement Security的一项研究，2023年Social Security福利带来了2.6万亿美元的经济总产出，并支持了超过1200万个就业岗位。该研究所估计，福利削减19%可能使国内生产总值减少数千亿美元。

Mercatus Center的一项研究还指出，推迟改革可能加剧美国政府债券市场的压力，因为信托基金的资金投资于美国财政部的特别证券。这可能意味着更高的利率，以及更昂贵的住房抵押贷款、汽车贷款、消费贷款和学生贷款。

关注我们在