В США пенсионные выплаты по программе Social Security могут автоматически сократиться на 22% в 2032 году, если Конгресс к тому времени не примет меры по укреплению системы. Согласно прогнозу попечителей программы, трастовый фонд пенсионного страхования Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund может исчерпаться в четвертом квартале 2032 года.

Как сообщает CNBC, этот фонд помогает финансировать выплаты работникам, имеющим на них право, и членам их семей. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует более быстрое исчерпание резервов — в середине 2032 года. При таком сценарии выплаты могут сократиться на 26%.

Возможное сокращение выплат

Комитет за ответственный федеральный бюджет в июньском отчете подсчитал, что при сокращении выплат на 24% средняя ежемесячная выплата получателям в США уменьшится примерно на 500 долларов. В 29 штатах среднее сокращение может быть еще больше.

По оценке попечителей Social Security, объединение пенсионного трастового фонда с фондом страхования по инвалидности могло бы отсрочить исчерпание средств до третьего квартала 2034 года. При этом в таком случае выплаты могут сократиться на 17%.

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Варианты для Конгресса

Для укрепления системы законодателям могут потребоваться повышение налогов, сокращение выплат или сочетание обоих подходов. Некоторые кандидаты от Демократической партии в преддверии промежуточных выборов заявляли о поддержке повышения или отмены лимита дохода, на который начисляется налог на заработную плату для Social Security.

В 2026 году ставка такого налога составляет 6,2% для работника и столько же для работодателя, а налогообложению подлежит доход до 184 500 долларов. Исследовательница Urban-Brookings Tax Policy Center Джессика Ридл считает, что повышение налогов на заработную плату в ближайшие годы крайне маловероятно.

Экономические последствия

Согласно исследованию National Institute on Retirement Security, выплаты Social Security в 2023 году обеспечили 2,6 трлн долларов общего экономического производства и поддержали более 12 млн рабочих мест. Институт оценивает, что сокращение выплат на 19% могло бы уменьшить ВВП на сотни миллиардов долларов.

Исследование Mercatus Center также указывает, что откладывание реформы может усилить напряженность на рынке государственных облигаций США, поскольку средства трастовых фондов вложены в специальные облигации Министерства финансов США. Это потенциально может означать более высокие процентные ставки и более дорогие ипотечные, автомобильные, потребительские и студенческие кредиты.

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