В Карачи, Пакистан, Всемирный банк одобрил программу на 150 млн долларов для помощи правительству провинции Синд в улучшении сбора городского налога на недвижимость и укреплении потенциала муниципальных служб. Об этом сообщает Dawn.

Программа для 25 местных советов

Программа Sindh Property Revenues Enhancement Programme, или Sindh PREP, была утверждена Советом исполнительных директоров Всемирного банка. Она охватит 25 местных советов Карачи, где проживают 3,58 млн человек. В этих общинах будут финансироваться инвестиции в предоставление муниципальных услуг.

Инициатива должна улучшить сбор городского налога на недвижимость — Urban Immovable Property Tax. Программа также предусматривает укрепление потенциала отобранных местных советов Синда по предоставлению муниципальных услуг.

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Средства для местной инфраструктуры

По данным Всемирного банка, около 70% поступлений от собранного городского налога на недвижимость будут реинвестированы непосредственно в муниципальную инфраструктуру и услуги в общинах, участвующих в программе.

Директор Всемирного банка в Пакистане Болормаа Амгаабазар отметила, что местные советы Синда более чем на 95% зависят от трансфертов провинциальных властей. Старший специалист банка по городскому развитию Дэвисон Мучаденика заявил, что Карачи обладает значительным неиспользованным потенциалом для получения доходов от налоговой базы недвижимости и направления этих ресурсов на инфраструктуру, необходимую жителям и бизнесу.

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