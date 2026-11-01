Світовий банк схвалив програму на $150 млн для податку на нерухомість у Карачі — Dawn

У Карачі, Пакистан, Світовий банк схвалив програму на 150 млн доларів для допомоги уряду провінції Сінд у поліпшенні збору податку на міську нерухомість та зміцненні спроможності муніципальних служб. Про це повідомляє Dawn.

Програма для 25 місцевих рад

Програму Sindh Property Revenues Enhancement Programme, або Sindh PREP, затвердила рада виконавчих директорів Світового банку. Вона охопить 25 місцевих рад Карачі, де проживають 3,58 млн людей. У цих громадах фінансуватимуть інвестиції у надання муніципальних послуг.

Ініціатива має поліпшити збір податку на міську нерухомість — Urban Immovable Property Tax. Також програма передбачає зміцнення спроможності відібраних місцевих рад Сінду надавати муніципальні послуги.

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Кошти для місцевої інфраструктури

За даними Світового банку, близько 70% надходжень від зібраного податку на міську нерухомість реінвестуватимуть безпосередньо в муніципальну інфраструктуру та послуги в громадах-учасницях програми.

Директорка Світового банку в Пакистані Болормаа Амгаабазар зазначила, що місцеві ради Сінду більш як на 95% залежать від трансфертів провінційної влади. Старший фахівець банку з міського розвитку Девісон Мучаденіка заявив, що Карачі має значний невикористаний потенціал для отримання доходів від податкової бази нерухомості та спрямування цих ресурсів на потрібну жителям і бізнесу інфраструктуру.

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