Комітет уряду Пакистану схвалив зміни до закону про NBP — The Express Tribune

В Ісламабаді урядовий Комітет із законодавчих питань схвалив проєкт Закону про внесення змін до законодавства щодо National Bank of Pakistan (NBP) на 2026 рік. Реформа має поліпшити корпоративне управління та роботу державного банку відповідно до умови програми Міжнародного валютного фонду, повідомляє The Express Tribune. Для виконання цієї умови законопроєкт ще має схвалити парламент Пакистану.

Призначення президента банку

Згідно з проєктом, федеральний уряд призначатиме президента NBP після консультацій із Державним банком Пакистану. Його обиратимуть із трьох кандидатів, яких центральна рада NBP має рекомендувати більшістю у три чверті голосів.

До такої більшості обов’язково має входити голос директора Фінансового підрозділу. Видання зазначає, що ця вимога обмежує самостійність ради банку у формуванні списку кандидатів. Президента пропонують призначати на три роки за контрактом, прив’язаним до результатів роботи; федеральний уряд зможе продовжити контракт за умови істотно задовільних результатів.

Нові правила управління

NBP, який федеральний уряд визначив стратегічним державним підприємством, планують регулювати Законом про NBP, Законом про державні підприємства та Законом про Суверенний фонд добробуту Пакистану. У разі суперечностей між Законом про державні підприємства та Законом про NBP пріоритет матиме перший.

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Більшість членів центральної ради мають становити незалежні директори з приватного сектору. Федеральний уряд призначатиме голову ради з-поміж незалежних директорів, а також чотирьох незалежних директорів після консультацій із Державним банком Пакистану. Загальна кількість членів центральної ради може становити від шести до дев’яти, при цьому незалежні директори повинні зберігати більшість.

Обмеження для політиків і аудит

До ради не зможуть входити члени Сенату, Національної асамблеї, провінційних асамблей і виборні члени місцевих рад. Також законопроєкт передбачає створення аудиторського комітету, більшість якого становитимуть незалежні директори. Голова центральної ради та президент банку не входитимуть до цього комітету.

Після набуття законом чинності місцеві ради, регіональні комітети та інші наявні органи управління NBP буде розпущено без компенсацій їхнім членам.

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