W Islamabadzie rządowy Komitet do spraw Legislacyjnych zatwierdził projekt ustawy z 2026 roku zmieniającej przepisy dotyczące National Bank of Pakistan (NBP). Reforma ma poprawić ład korporacyjny i funkcjonowanie banku państwowego zgodnie z warunkiem programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, podaje The Express Tribune. Aby spełnić ten warunek, projekt ustawy musi jeszcze zostać zatwierdzony przez parlament Pakistanu.

Powołanie prezesa banku

Zgodnie z projektem rząd federalny będzie powoływać prezesa NBP po konsultacjach z Bankiem Państwowym Pakistanu. Będzie on wybierany spośród trzech kandydatów, których centralna rada NBP ma rekomendować większością trzech czwartych głosów.

Do takiej większości obowiązkowo musi należeć głos dyrektora Wydziału Finansowego. Publikacja zauważa, że wymóg ten ogranicza samodzielność rady banku w sporządzaniu listy kandydatów. Proponuje się powoływanie prezesa na trzy lata na podstawie umowy uzależnionej od wyników pracy; rząd federalny będzie mógł przedłużyć umowę pod warunkiem zasadniczo zadowalających wyników.

Nowe zasady zarządzania

NBP, który rząd federalny uznał za strategiczne przedsiębiorstwo państwowe, ma podlegać ustawie o NBP, ustawie o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawie o Pakistańskim Suwerennym Funduszu Majątkowym. W przypadku sprzeczności między ustawą o przedsiębiorstwach państwowych a ustawą o NBP pierwsza z nich będzie miała pierwszeństwo.

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Większość członków centralnej rady mają stanowić niezależni dyrektorzy z sektora prywatnego. Rząd federalny będzie powoływać przewodniczącego rady spośród niezależnych dyrektorów, a także czterech niezależnych dyrektorów, po konsultacjach z Bankiem Państwowym Pakistanu. Łączna liczba członków centralnej rady może wynosić od sześciu do dziewięciu, przy czym niezależni dyrektorzy muszą zachować większość.

Ograniczenia dla polityków i audyt

W skład rady nie będą mogli wchodzić członkowie Senatu, Zgromadzenia Narodowego, zgromadzeń prowincjonalnych ani wybierani członkowie rad lokalnych. Projekt ustawy przewiduje również utworzenie komitetu audytowego, którego większość będą stanowić niezależni dyrektorzy. Przewodniczący centralnej rady i prezes banku nie będą członkami tego komitetu.

Po wejściu ustawy w życie lokalne rady, komitety regionalne i inne istniejące organy zarządzające NBP zostaną rozwiązane bez odszkodowania dla ich członków.

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