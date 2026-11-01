W Stanach Zjednoczonych emerytalne świadczenia w ramach programu Social Security mogą zostać automatycznie obniżone o 22% w 2032 roku, jeśli Kongres do tego czasu nie przyjmie działań wzmacniających system. Według prognozy powierników programu fundusz powierniczy ubezpieczeń emerytalnych Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund może wyczerpać się w czwartym kwartale 2032 roku.

Jak informuje CNBC, fundusz ten pomaga finansować świadczenia dla uprawnionych pracowników i członków ich rodzin. Amerykańskie Kongresowe Biuro Budżetowe prognozuje szybsze wyczerpanie rezerw — w połowie 2032 roku. W tym scenariuszu świadczenia mogą zostać obniżone o 26%.

Możliwe obniżenie świadczeń

Committee for a Responsible Federal Budget oszacował w czerwcowym raporcie, że przy obniżeniu świadczeń o 24% średnia miesięczna wypłata dla odbiorców w USA zmniejszyłaby się o około 500 dolarów. W 29 stanach średnia obniżka może być jeszcze większa.

Według oceny powierników Social Security połączenie funduszu powierniczego emerytur z funduszem ubezpieczeń na wypadek niepełnosprawności mogłoby odroczyć wyczerpanie środków do trzeciego kwartału 2034 roku. Jednocześnie w takim przypadku świadczenia mogą zostać obniżone o 17%.

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Opcje dla Kongresu

Aby wzmocnić system, ustawodawcy mogą potrzebować podwyżek podatków, obniżenia świadczeń lub połączenia obu tych podejść. Niektórzy kandydaci Partii Demokratycznej przed wyborami śródokresowymi deklarowali poparcie dla podniesienia lub zniesienia limitu dochodu objętego podatkiem od wynagrodzeń na Social Security.

W 2026 roku stawka tego podatku wynosi 6,2% dla pracownika i tyle samo dla pracodawcy, a opodatkowaniu podlega dochód do 184 500 dolarów. Jessica Riedl, badaczka Urban-Brookings Tax Policy Center, uważa, że podniesienie podatków od wynagrodzeń w najbliższych latach jest skrajnie mało prawdopodobne.

Konsekwencje gospodarcze

Według badania National Institute on Retirement Security świadczenia Social Security w 2023 roku zapewniły 2,6 bln dolarów całkowitej produkcji gospodarczej i wsparły ponad 12 mln miejsc pracy. Instytut ocenia, że obniżenie świadczeń o 19% mogłoby zmniejszyć PKB o setki miliardów dolarów.

Badanie Mercatus Center wskazuje również, że odkładanie reformy może zwiększyć napięcia na rynku amerykańskich obligacji rządowych, ponieważ środki funduszy powierniczych są inwestowane w specjalne obligacje Departamentu Skarbu USA. Może to potencjalnie oznaczać wyższe stopy procentowe oraz droższe kredyty hipoteczne, samochodowe, konsumenckie i studenckie.

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