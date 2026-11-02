Na Tajwanie indeks giełdowy TAIEX spadł w piątek o 1 156,50 punktu, czyli o 2,49%, do 45 211,83 punktu. Indeks zszedł poniżej technicznego poziomu wsparcia wynoszącego około 45 300 punktów, odpowiadającego jego 120-dniowej średniej kroczącej. Jak informuje Taipei Times, rynek może również znaleźć się pod dodatkową presją po wyprzedaży akcji technologicznych na Wall Street.

Spadek amerykańskiego sektora technologicznego

Amerykańskie kwity depozytowe Taiwan Semiconductor Manufacturing Co straciły w piątek 5,95%. Wobec obaw o znaczne wydatki na infrastrukturę sztucznej inteligencji indeks NASDAQ Composite spadł o 2,86%, Philadelphia Semiconductor Index — o 7,20%, a S&P 500 stracił 1,8% i zszedł poniżej swojej 100-dniowej średniej kroczącej.

Akcje Intel i Reddit potaniały o 29%, a producenta chipów SanDisk — o 13%. Główny strateg Taishin Securities Investment Advisory Tony Huang stwierdził, że nastroje inwestorów pozostają przyćmione obawami dotyczącymi znacznych wydatków na AI oraz zdolności dużych dostawców usług chmurowych do zapewnienia wystarczającej sprzedaży dzięki takim inwestycjom.

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Sprzedaż przez nierezydentów i kontrakty futures

Według danych Tajwańskiej Giełdy Papierów Wartościowych zagraniczni inwestorzy instytucjonalni byli w ubiegłym miesiącu sprzedającymi netto tajwańskie akcje, a wartość sprzedaży netto wyniosła 994,3 mld dolarów tajwańskich, czyli 30,61 mld dolarów amerykańskich. Ograniczali inwestycje między innymi w TSMC, MediaTek i Delta Electronics.

Kontrakty futures na TAIEX spadły w piątek o 867 punktów, czyli o 1,91%, do 44 433 punktów, podczas gdy kontrakty futures na TSMC straciły 3,66%. Analitycy wskazali także wybory śródokresowe w USA oraz planowaną na później w tym miesiącu pierwszą ofertę publiczną Anthropic PBC jako czynniki niepewności. Inwestorzy będą obserwować, czy indeks utrzyma się powyżej piątkowego minimum śróddziennego na poziomie 44 726 punktów.

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