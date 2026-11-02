Produkt krajowy brutto Arabii Saudyjskiej w trzecim kwartale 2026 roku skurczył się o 3,8% rok do roku. Tempo spadku zwolniło w porównaniu z drugim kwartałem, gdy gospodarka zmniejszyła się o 4,7%. Według Asharq Al-Awsat, głównym czynnikiem był spadek aktywności naftowej o 20,4%, podczas gdy sektor nienaftowy wzrósł o 1,9% po wzroście o 0,9% w poprzednim kwartale.

Wkład sektorów

Według Generalnego Urzędu Statystycznego działalność naftowa obniżyła ogólny wskaźnik PKB o 4,7 punktu procentowego, a działalność rządowa — o kolejne 0,4 punktu. Jednocześnie działalność nienaftowa dodała 1,1 punktu, a podatki netto od produktów — około 0,1 punktu.

W ujęciu kwartalnym realny PKB skorygowany sezonowo wzrósł o 1,3%. Działalność naftowa zwiększyła się o 5,7% w porównaniu z drugim kwartałem, nienaftowa — o 0,6%, natomiast działalność rządowa spadła o 1,2%.

W trzecim kwartale na sytuację gospodarczą wpłynęły zakłócenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz oraz tymczasowe zatrzymanie rurociągu Wschód—Zachód we wrześniu.

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Prognozy MFW i sektor nienaftowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ubiegłym miesiącu stwierdził, że dostępne rezerwy budżetowe Arabii Saudyjskiej oraz alternatywne możliwości eksportu ropy pomagają ograniczać straty gospodarcze spowodowane wojną. Fundusz uznał, że kraj jest lepiej przygotowany na skutki zakłóceń niż inne państwa Zatoki Perskiej.

MFW prognozuje ożywienie gospodarki Arabii Saudyjskiej w 2027 roku, ze wzrostem o 7,9% w związku z oczekiwanym ożywieniem działalności naftowej, handlu i żeglugi. Jednocześnie rząd kraju szacuje spadek gospodarki w 2026 roku o 3,6% i oczekuje deficytu budżetowego na poziomie 4,9% PKB.

Ekonomista Uniwersytetu Nafty i Minerałów im. Króla Fahda Abdullah Al-Mir powiązał odporność sektora nienaftowego z wydatkami rządowymi, aktywnością prywatnego biznesu i wydatkami konsumpcyjnymi. Zauważył również, że wskaźnik menedżerów zakupów Riyad Bank osiągnął we wrześniu 55,3 punktu i szósty miesiąc z rzędu wskazywał na ekspansję nienaftowego sektora prywatnego. Jak stwierdził, udział działalności nienaftowej wzrósł do 57,3% gospodarki, a bezrobocie wśród obywateli Arabii Saudyjskiej spadło do 6,5%.

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