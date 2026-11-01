Giełda kryptowalut Binance po wznowieniu wypłat szeregu aktywów poinformowała o początkowym wzroście wolumenu wypłat dokonywanych przez klientów. Według Cyprus Mail, odpływ netto środków z platformy w niedzielę przekroczył 3,5 mld dolarów, zgodnie z szacunkami platformy analitycznej DefiLlama.

Binance oświadczyło, że po początkowym wzroście wolumen wypłat maleje i zbliża się do zwykłego poziomu aktywności on-chain. Przedstawiciel giełdy przekazał również, że wypłacone środki stanowiły bardzo małą część aktywów w zarządzaniu, a wolumen depozytów pozostaje znaczny. Spółka nie skomentowała danych DefiLlama.

Rekompensata za skradzione aktywa

Giełda poinformowała, że pokryła 95% aktywów skradzionych podczas cyberataku o wartości około 6,3 mld dolarów. W tym celu spółka wykorzystała własne środki na zakup tokenów zastępczych. Według jej danych pokryto około 6 mld dolarów, podczas gdy pozostałe 5% przypada na mniej płynne aktywa, których zakup może wymagać więcej czasu.

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Binance podało, że wewnętrznie zarezerwowało około 6,34 mld dolarów na rekompensatę strat. Środki na zakup tokenów zastępczych pochodziły z funduszu Secure Asset Fund for Users, częściowo z funduszu ubezpieczeniowego kontraktów futures oraz skarbca korporacyjnego. Jedna ze współdyrektorek generalnych Binance, Yi He, oświadczyła, że spółka wykorzysta 50% środków funduszu SAFU i planuje odbudować jego wartość do około 1 mld dolarów.

Wersja FBI dotycząca odpowiedzialnych

FBI oświadczyło, że za atakiem stoi TraderTraitor, jednostka powiązana z władzami Korei Północnej. Amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania poinformowali, że obserwowali konwersję skradzionych aktywów na ether i oczekują dalszego prania środków z wykorzystaniem powiązanych technologii.

Według Binance, wspólnie z partnerami z branży spółce udało się zidentyfikować około 3 mld dolarów aktywów dotkniętych atakiem według stanu na piątek. Współdyrektor generalny Richard Teng nazwał włamanie złożonym atakiem, który obejmował skompromitowany laptop i złośliwe oprogramowanie służące do usuwania śladów aktywności.

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