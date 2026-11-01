Криптовалютная биржа Binance после возобновления вывода ряда активов сообщила о первоначальном всплеске объемов вывода средств клиентами. По данным Cyprus Mail, чистый отток средств с платформы в воскресенье превысил $3,5 млрд, согласно оценке аналитической платформы DefiLlama.

В Binance заявили, что после первоначального роста объем вывода средств сокращается и приближается к обычному уровню ончейн-активности. Представитель биржи также сообщил, что выведенные средства составляли очень малую долю активов под управлением, а объем депозитов остается значительным. Компания не комментировала данные DefiLlama.

Компенсация украденных активов

Биржа заявила, что покрыла 95% активов, украденных во время кибератаки на сумму около $6,3 млрд. Для этого компания использовала собственные средства для приобретения токенов на замену. По ее данным, покрыто около $6 млрд, тогда как оставшиеся 5% приходятся на менее ликвидные активы, для закупки которых может потребоваться больше времени.

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Binance сообщила, что внутренне зарезервировала около $6,34 млрд для компенсации потерь. Средства на покупку замещающих токенов поступили из фонда Secure Asset Fund for Users, частично из страхового фонда фьючерсов и корпоративного казначейства. Одна из согенеральных директоров Binance, И Хэ, заявила, что компания использует 50% средств фонда SAFU и планирует восстановить его объем примерно до $1 млрд.

Версия ФБР об ответственных

ФБР заявило, что за атакой стоит TraderTraitor, подразделение, связанное с властями Северной Кореи. Американские правоохранители сообщили, что наблюдали за конвертацией украденных активов в эфир и ожидают дальнейшего отмывания средств с использованием связанных технологий.

По данным Binance, совместно с партнерами по отрасли компании удалось выявить около $3 млрд пострадавших активов по состоянию на пятницу. Согенеральный директор Ричард Тенг назвал взлом сложной атакой, которая включала скомпрометированный ноутбук и вредоносное программное обеспечение для удаления следов активности.

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