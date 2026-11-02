В Южной Корее базовый фондовый индекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) на старте торгов в Сеуле снизился на 51 пункт, или на 0,89%, до 5 679,74 пункта по состоянию на 09:15. Рынок оказался под давлением после падения американских технологических акций и опасений относительно масштабных расходов компаний на искусственный интеллект.

Влияние торгов в США

Как сообщает Korea Herald, американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением после квартальных результатов Intel и Amazon, которые разочаровали рынок. Индекс S&P 500 потерял 1,82%, а технологический Nasdaq снизился на 2,86%.

Участники рынка также следят за предстоящей публикацией отчета США о занятости и промежуточными выборами в Соединенных Штатах, запланированными на вторник.

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Динамика крупных компаний

В Сеуле снижались котировки большинства компаний с большой капитализацией. Акции Samsung Electronics подешевели на 2,89%, а SK hynix — на 0,63%. Бумаги производителя аккумуляторов LG Energy Solution потеряли 0,76%, Hyundai Motor — 0,18%, а KB Financial — 2,77%.

Южнокорейская вона по состоянию на 09:15 торговалась на уровне 1 335,2 воны за доллар США, что на 0,9 воны выше показателя на закрытии предыдущей сессии.

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