На Тайване фондовый индекс TAIEX в пятницу снизился на 1 156,50 пункта, или на 2,49%, до 45 211,83 пункта. Индекс опустился ниже технического уровня поддержки около 45 300 пунктов, соответствующего его 120-дневной скользящей средней. Как сообщает Taipei Times, рынок также может столкнуться с дополнительным давлением после распродажи технологических акций на Уолл-стрит.

Падение технологического сектора США

Американские депозитарные расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co в пятницу потеряли 5,95%. На фоне обеспокоенности значительными расходами на инфраструктуру искусственного интеллекта индекс NASDAQ Composite снизился на 2,86%, Philadelphia Semiconductor Index — на 7,20%, а S&P 500 потерял 1,8% и опустился ниже своей 100-дневной скользящей средней.

Акции Intel и Reddit подешевели на 29%, а производителя чипов SanDisk — на 13%. Главный стратег Taishin Securities Investment Advisory Тони Хуан заявил, что настроения инвесторов остаются омраченными опасениями по поводу значительных расходов на ИИ и способности крупных облачных провайдеров обеспечить достаточный объем продаж благодаря таким инвестициям.

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Продажи нерезидентов и фьючерсы

По данным Тайваньской фондовой биржи, иностранные институциональные инвесторы в прошлом месяце были чистыми продавцами тайваньских акций: чистый объем продаж составил 994,3 млрд тайваньских долларов, или 30,61 млрд долларов США. Они сокращали вложения, в частности, в TSMC, MediaTek и Delta Electronics.

Фьючерсы на TAIEX в пятницу упали на 867 пунктов, или на 1,91%, до 44 433 пунктов, тогда как фьючерсы на TSMC потеряли 3,66%. Аналитики также назвали факторами неопределенности промежуточные выборы в США и запланированное позднее в этом месяце первичное публичное размещение акций Anthropic PBC. Инвесторы будут следить, удержится ли индекс выше внутридневного минимума пятницы на уровне 44 726 пунктов.

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