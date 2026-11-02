台湾股市TAIEX指数周五下跌1,156.50点，跌幅为2.49%，收于45,211.83点。该指数跌破约45,300点的技术支撑位，这一水平对应其120日移动平均线。据《台北时报》报道，在华尔街科技股遭抛售后，市场还可能面临额外压力。

美国科技板块下跌

台湾积体电路制造公司美国存托凭证周五下跌5.95%。在对人工智能基础设施巨额支出的担忧下，纳斯达克综合指数下跌2.86%，费城半导体指数下跌7.20%，标普500指数下跌1.8%，并跌破其100日移动平均线。

英特尔和Reddit股价下跌29%，芯片制造商SanDisk股价下跌13%。台新证券投资顾问首席策略师Tony Huang表示，投资者情绪仍受到对巨额AI支出以及大型云服务提供商能否通过此类投资实现足够销售额的担忧影响。

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非居民投资者抛售和期货

根据台湾证券交易所的数据，外国机构投资者上个月为台湾股票的净卖方，净卖出额为9,943亿新台币，即306.1亿美元。他们减少了对TSMC、联发科和台达电子等公司的投资。

TAIEX期货周五下跌867点，跌幅为1.91%，至44,433点；TSMC期货下跌3.66%。分析师还将美国中期选举以及Anthropic PBC计划于本月晚些时候进行的首次公开募股列为不确定性因素。投资者将关注该指数能否守住周五44,726点的盘中低点上方。

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