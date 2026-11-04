11月4日，美国黄金价格上涨逾2%，背景是民主党在关键中期选举中获胜后美元走弱。正如Asharq Al-Awsat报道，截至格林尼治时间06:19，现货黄金价格上涨2.2%，至每盎司4016.01美元。

美国12月黄金期货也上涨2.2%，达到每盎司4026.90美元。当天全球股市下跌，而美元汇率走弱。美元走弱使以美元计价的黄金对其他国家的买家而言更容易负担。

债券和美元的影响

Pepperstone研究主管克里斯·韦斯顿表示，疲软的美元以及美国国债名义和实际收益率的明显下降支撑了黄金。他还将买家对黄金的兴趣与对冲唐纳德·特朗普总统政府可能采取不可预测且对抗性政策的需求联系起来。

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交易员正在等待定于周五发布的美国非农就业报告。根据CME FedWatch工具的数据，市场参与者将美联储12月加息的概率评估为79%。更高的利率会提高持有不产生利息收入的黄金的机会成本。

其他贵金属的走势

StoneX高级市场分析师马特·辛普森称，每盎司4000美元是黄金明显的阻力位，并指出向任一方向突破都可能决定下一次重大价格变动。与此同时，现货白银上涨3.8%，至每盎司51.67美元；铂金上涨2.8%，至1455.71美元；钯金上涨3.8%，至969.49美元。

世界黄金协会预测，由于高价格压制珠宝销售，以及投资需求较为温和，印度2026年的黄金需求可能降至六年来的最低水平。

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