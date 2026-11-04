W Stanach Zjednoczonych ceny złota 4 listopada wzrosły o ponad 2% w związku z osłabieniem dolara po zwycięstwach Demokratów w kluczowych wyścigach wyborów połówkowych. Jak informuje Asharq Al-Awsat, na godz. 06:19 GMT cena spot złota wzrosła o 2,2% — do 4016,01 dolara za uncję.

Grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA również zyskały 2,2% i osiągnęły 4026,90 dolara za uncję. Światowe rynki akcji tego dnia spadały, podczas gdy kurs dolara słabł. Słabszy dolar sprawia, że złoto denominowane w amerykańskiej walucie jest bardziej dostępne dla kupujących z innych krajów.

Wpływ obligacji i dolara

Szef badań Pepperstone Chris Weston oświadczył, że złoto wspierały słabszy dolar, a także zauważalny spadek nominalnej i realnej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Powiązał on również zainteresowanie kupujących złotem z popytem na ochronę przed potencjalnie nieprzewidywalną i konfrontacyjną polityką administracji prezydenta Donalda Trumpa.

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Traderzy oczekiwali na publikację amerykańskiego raportu dotyczącego zatrudnienia poza rolnictwem, zaplanowaną na piątek. Według narzędzia CME FedWatch uczestnicy rynku oceniali prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną w grudniu na 79%. Wyższe stopy zwiększają koszt alternatywny posiadania złota, które nie przynosi dochodu odsetkowego.

Ruch innych metali szlachetnych

Starszy analityk rynku StoneX Matt Simpson nazwał poziom 4000 dolarów za uncję oczywistym poziomem oporu dla złota i zaznaczył, że wybicie w jednym z kierunków może określić kolejny znaczący ruch ceny. Jednocześnie srebro na rynku spot zdrożało o 3,8% — do 51,67 dolara za uncję, platyna wzrosła o 2,8% — do 1455,71 dolara, a pallad zyskał 3,8% — do 969,49 dolara.

Światowa Rada Złota prognozuje, że popyt na złoto w Indiach w 2026 roku może spaść do najniższego poziomu od sześciu lat z powodu wysokich cen, które obciążają sprzedaż biżuterii, a także bardziej umiarkowanego popytu inwestycyjnego.

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