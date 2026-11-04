Золото подорожчало понад 2% до $4 016 за унцію — Asharq Al-Awsat

У США ціни на золото 4 листопада зросли більш як на 2% на тлі послаблення долара після перемог демократів у ключових перегонах проміжних виборів. Як повідомляє Asharq Al-Awsat, станом на 06:19 за Гринвічем спотова ціна золота піднялася на 2,2% — до 4 016,01 долара за унцію.

Грудневі ф’ючерси на золото у США також додали 2,2% і сягнули 4 026,90 долара за унцію. Світові фондові ринки того дня знижувалися, тоді як курс долара слабшав. Слабший долар робить золото, номіноване в американській валюті, доступнішим для покупців з інших країн.

Вплив облігацій і долара

Керівник досліджень Pepperstone Кріс Вестон заявив, що золото підтримали слабший долар, а також помітне зниження номінальної та реальної прибутковості казначейських облігацій США. Він також пов’язав інтерес покупців до золота з попитом на захист від потенційно непередбачуваної та конфронтаційної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

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Трейдери очікували на публікацію звіту США щодо зайнятості поза сільським господарством, заплановану на п’ятницю. За даними інструменту CME FedWatch, учасники ринку оцінювали ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою у грудні у 79%. Вищі ставки збільшують альтернативну вартість володіння золотом, яке не приносить процентного доходу.

Рух інших дорогоцінних металів

Старший ринковий аналітик StoneX Метт Сімпсон назвав рівень 4 000 доларів за унцію очевидним рівнем опору для золота та зазначив, що прорив в один із боків може визначити наступний значний рух ціни. Водночас срібло на спотовому ринку подорожчало на 3,8% — до 51,67 долара за унцію, платина зросла на 2,8% — до 1 455,71 долара, а паладій додав 3,8% — до 969,49 долара.

Світова рада із золота прогнозує, що попит на золото в Індії у 2026 році може знизитися до мінімуму за шість років через високі ціни, які тиснуть на продажі ювелірних виробів, а також через помірніший інвестиційний попит.

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