В США цены на золото 4 ноября выросли более чем на 2% на фоне ослабления доллара после побед демократов в ключевых гонках промежуточных выборов. Как сообщает Asharq Al-Awsat, по состоянию на 06:19 по Гринвичу спотовая цена золота поднялась на 2,2% — до 4 016,01 доллара за унцию.

Декабрьские фьючерсы на золото в США также прибавили 2,2% и достигли 4 026,90 доллара за унцию. Мировые фондовые рынки в тот день снижались, тогда как курс доллара слабел. Более слабый доллар делает золото, номинированное в американской валюте, более доступным для покупателей из других стран.

Влияние облигаций и доллара

Глава исследовательского отдела Pepperstone Крис Уэстон заявил, что золото поддержали более слабый доллар, а также заметное снижение номинальной и реальной доходности казначейских облигаций США. Он также связал интерес покупателей к золоту со спросом на защиту от потенциально непредсказуемой и конфронтационной политики администрации президента Дональда Трампа.

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Трейдеры ожидали публикации отчета США по занятости вне сельского хозяйства, запланированной на пятницу. По данным инструмента CME FedWatch, участники рынка оценивали вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в декабре в 79%. Более высокие ставки увеличивают альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода.

Движение других драгоценных металлов

Старший рыночный аналитик StoneX Мэтт Симпсон назвал уровень 4 000 долларов за унцию очевидным уровнем сопротивления для золота и отметил, что прорыв в одну из сторон может определить следующее значительное движение цены. В то же время серебро на спотовом рынке подорожало на 3,8% — до 51,67 доллара за унцию, платина выросла на 2,8% — до 1 455,71 доллара, а палладий прибавил 3,8% — до 969,49 доллара.

Всемирный совет по золоту прогнозирует, что спрос на золото в Индии в 2026 году может снизиться до минимума за шесть лет из-за высоких цен, которые давят на продажи ювелирных изделий, а также из-за более умеренного инвестиционного спроса.

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