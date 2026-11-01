В Турции руководителя Совета налоговой инспекции Мухсина Атчи назначили председателем Совета по рынкам капитала. Соответствующее кадровое решение опубликовали в Официальном вестнике страны, сообщает Anadolu Agency.

Новые назначения

Эрсина Башара Экмекчи, заместителя председателя Совета по расследованию финансовых преступлений, назначили заместителем председателя Совета по рынкам капитала. В состав совета также вошла Ясемин Гириджи.

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Опыт новых членов совета

Мухсин Атчи работал в сфере налогового контроля 23 года. В октябре 2023 года он возглавил Совет налоговой инспекции. В течение карьеры Атчи контролировал аудиты крупных компаний и приобрел опыт в сложных корпоративных и финансовых расследованиях. Он имеет степень магистра в области политики развития Университета Дьюка в США.

Эрсин Башар Экмекчи получил степень в области финансовой экономики в Бостонском университете. Ясемин Гириджи была директором в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития, где представляла Турцию, Румынию, Азербайджан, Молдову, Кыргызстан и Алжир. Она имеет степень магистра экономики Ратгерского университета в США.

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