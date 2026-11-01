Туреччина призначила Мухсіна Атчі головою фінрегулятора — Anadolu Agency

У Туреччині керівника Податкової інспекційної ради Мухсіна Атчі призначили головою Ради з ринків капіталу. Відповідне кадрове рішення оприлюднили в Офіційному віснику країни, повідомляє Anadolu Agency.

Нові призначення

Ерсіна Башара Екмекчі, заступника голови Ради з розслідування фінансових злочинів, призначили заступником голови Ради з ринків капіталу. До складу ради також увійшла Ясемін Гіріджі.

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Досвід нових членів ради

Мухсін Атчі працював у сфері податкового контролю 23 роки. У жовтні 2023 року він очолив Податкову інспекційну раду. Протягом кар’єри Атчі контролював аудити великих компаній і здобув досвід у складних корпоративних та фінансових розслідуваннях. Він має магістерський ступінь з політики розвитку Університету Дьюка у США.

Ерсін Башар Екмекчі здобув ступінь у галузі фінансової економіки в Бостонському університеті. Ясемін Гіріджі була директоркою в раді директорів Європейського банку реконструкції та розвитку, де представляла Туреччину, Румунію, Азербайджан, Молдову, Киргизстан і Алжир. Вона має магістерський ступінь з економіки Ратгерського університету у США.

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