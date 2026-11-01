W Turcji Muhsin Atci, przewodniczący Rady Inspekcji Podatkowej, został mianowany przewodniczącym Rady Rynków Kapitałowych. Odpowiednią decyzję kadrową opublikowano w oficjalnym dzienniku kraju, poinformowała Anadolu Agency.

Nowe nominacje

Ersin Basar Ekmekci, zastępca przewodniczącego Rady ds. Badania Przestępstw Finansowych, został mianowany zastępcą przewodniczącego Rady Rynków Kapitałowych. Do rady dołączyła również Yasemin Giridji.

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Doświadczenie nowych członków rady

Muhsin Atci pracował w obszarze kontroli podatkowej przez 23 lata. W październiku 2023 roku stanął na czele Rady Inspekcji Podatkowej. W trakcie kariery Atci nadzorował audyty dużych firm i zdobył doświadczenie w złożonych dochodzeniach korporacyjnych i finansowych. Ma tytuł magistra polityki rozwoju Uniwersytetu Duke’a w USA.

Ersin Basar Ekmekci uzyskał dyplom w dziedzinie ekonomii finansowej na Uniwersytecie Bostońskim. Yasemin Giridji była dyrektorką w radzie dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie reprezentowała Turcję, Rumunię, Azerbejdżan, Mołdowę, Kirgistan i Algierię. Ma tytuł magistra ekonomii Uniwersytetu Rutgersa w USA.

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