Główny indeks KSE-100 giełdy Pakistan Stock Exchange (PSX) w Karaczi spadł na koniec października o 3560 punktów, czyli o 2,1%, do 166 409 punktów. Jak podaje Dawn, na nastroje inwestorów wpłynęły napięcia na Bliskim Wschodzie oraz wewnętrzna niepewność polityczna w Pakistanie po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich w prowincji Chajber Pasztunchwa.

Przyczyny spadku

Topline Securities powiązał miesięczny spadek indeksu z niepewnością geopolityczną, odpływem zagranicznego kapitału portfelowego, realizacją zysków na akcjach dużych spółek oraz ostrożnością inwestorów z powodu wahań na światowych rynkach finansowych i krajowych ryzyk makroekonomicznych.

Pod koniec miesiąca rynek częściowo odrobił straty w związku z wysiłkami dyplomatycznymi na rzecz rozwiązania konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także lepszymi od oczekiwanych wynikami spółek. Według AKD Securities w ostatnim tygodniu października KSE-100 wzrósł o 4034 punkty, czyli o 2,5%, a średni dzienny wolumen obrotu skoczył o 121% — do 1,095 mld akcji.

Stopa procentowa i ceny ropy

26 października Bank Państwowy Pakistanu podniósł stopę referencyjną o 50 punktów bazowych — do 12%. Regulator wyjaśnił tę decyzję wzrostem cen energii i niepewnością geopolityczną, które wpływają na perspektywy inflacji. Była to pierwsza podwyżka stóp od kwietnia.

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We wrześniu inflacja spowolniła do 10,26% z 11,15% w sierpniu, lecz pozostała znacznie wyższa niż 5,76% odnotowane we wrześniu 2025 roku. Jednocześnie deficyt na rachunku obrotów bieżących Pakistanu wzrósł we wrześniu do 356 mln dolarów z 73 mln dolarów miesiąc wcześniej.

Handel i zyski przedsiębiorstw

Średni dzienny wolumen obrotu akcjami w październiku wyniósł 600 mln, o 27% więcej niż we wrześniu. Wartość obrotu wzrosła o 19% — do 23 mld rupii pakistańskich. Zyski spółek odpowiadających za 96% wagi indeksu KSE-100 wzrosły w ciągu dziewięciu miesięcy 2026 roku o 26% rok do roku — do 1,638 bln rupii.

Ceny ropy pozostawały wysokie z powodu obaw o dostawy po atakach Huti na Arabię Saudyjską oraz incydentach z tankowcami w pobliżu Cieśniny Ormuz. Cena ropy Brent wzrosła w ciągu tygodnia o 0,7% — do 117,10 dolara za baryłkę na piątek. Analitycy oczekują, że nastroje na pakistańskim rynku będą nadal zależeć od rozwoju relacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a także od międzynarodowych cen ropy.

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