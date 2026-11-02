W Korei Południowej Koreańska Giełda KRX przedstawiła plan skrócenia cyklu rozrachunku transakcji akcjami z dwóch dni roboczych do jednego. Obecnie inwestorzy finalizują rozrachunek transakcji dwa dni robocze po zawarciu umowy.

Infrastruktura ma być gotowa do 2027 roku

Jak informuje Korea Herald, odpowiednie organy planują zakończyć tworzenie infrastruktury dla nowego mechanizmu do października 2027 roku. Po zakończeniu prac na testowanie skróconego cyklu rozrachunku potrzebnych będzie około sześciu miesięcy.

Nie ustalono jeszcze konkretnej daty uruchomienia systemu. Jeśli przygotowania i testy przebiegną bez przeszkód, nowy porządek może zacząć obowiązywać w 2028 roku.

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Cel zmian

KRX oświadczyła, że inicjatywa ma przyspieszyć datę rozrachunku o jeden dzień i zmniejszyć ryzyko na rynku papierów wartościowych. Zgodnie z założeniami giełdy sprzedający akcje będą mogli otrzymać środki w następnym dniu roboczym po transakcji. Reforma przewiduje również zmniejszenie obciążenia operacyjnego i ryzyka dzięki automatyzacji oraz standaryzacji procesów w branży.

Aby zrealizować plan, KRX przeprowadzi konsultacje z regulatorami finansowymi, lokalnymi i zagranicznymi firmami finansowymi, a także inwestorami zagranicznymi.

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