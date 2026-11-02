В Южной Корее Корейская биржа KRX представила план сократить цикл расчетов по операциям с акциями с двух рабочих дней до одного. Сейчас инвесторы завершают расчеты по сделкам через два рабочих дня после заключения сделки.

Инфраструктуру должны подготовить к 2027 году

Как сообщает Korea Herald, соответствующие органы планируют завершить создание инфраструктуры для нового механизма к октябрю 2027 года. После завершения работ для тестирования сокращенного цикла расчетов потребуется примерно шесть месяцев.

Конкретную дату запуска системы пока не определили. Если подготовка и испытания пройдут без препятствий, новый порядок может заработать в 2028 году.

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Цель изменений

В KRX заявили, что инициатива должна приблизить дату расчетов на один день и снизить риски на рынке ценных бумаг. По замыслу биржи, продавцы акций смогут получать средства на следующий рабочий день после операции. Реформа также предусматривает снижение операционной нагрузки и рисков благодаря автоматизации и стандартизации процессов в отрасли.

Для реализации плана KRX проведет консультации с финансовыми регуляторами, местными и иностранными финансовыми компаниями, а также зарубежными инвесторами.

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