W Korei Południowej bazowy indeks giełdowy Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) spadł na otwarciu handlu w Seulu o 51 punktów, czyli 0,89%, do 5 679,74 punktu według stanu na godz. 09:15. Rynek znalazł się pod presją po spadku amerykańskich akcji technologicznych oraz w związku z obawami o zakrojone na szeroką skalę wydatki firm na sztuczną inteligencję.

Wpływ handlu w USA

Jak informuje Korea Herald, amerykańskie indeksy giełdowe zakończyły piątkową sesję spadkami po rozczarowujących rynek wynikach kwartalnych Intela i Amazona. Indeks S&P 500 stracił 1,82%, a technologiczny Nasdaq spadł o 2,86%.

Uczestnicy rynku śledzą także zbliżającą się publikację amerykańskiego raportu o zatrudnieniu oraz wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, zaplanowane na wtorek.

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Dynamika dużych spółek

W Seulu spadały notowania większości spółek o dużej kapitalizacji. Akcje Samsung Electronics potaniały o 2,89%, a SK hynix — o 0,63%. Walory producenta akumulatorów LG Energy Solution straciły 0,76%, Hyundai Motor — 0,18%, a KB Financial — 2,77%.

Według stanu na godz. 09:15 won południowokoreański był notowany na poziomie 1 335,2 wona za dolara USA, czyli o 0,9 wona wyżej niż na zamknięciu poprzedniej sesji.

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