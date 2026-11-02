Індекс KOSPI знизився на 0,89% на старті торгів у Сеулі — Korea Herald

У Південній Кореї базовий фондовий індекс Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) на старті торгів у Сеулі знизився на 51 пункт, або 0,89%, до 5 679,74 пункту станом на 09:15. Ринок опинився під тиском після падіння американських технологічних акцій та побоювань щодо масштабних витрат компаній на штучний інтелект.

Вплив торгів у США

Як повідомляє Korea Herald, американські фондові індекси завершили торги у п’ятницю зниженням після квартальних результатів Intel і Amazon, які розчарували ринок. Індекс S&P 500 втратив 1,82%, а технологічний Nasdaq знизився на 2,86%.

Учасники ринку також стежать за майбутньою публікацією звіту США про зайнятість та проміжними виборами у Сполучених Штатах, запланованими на вівторок.

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Динаміка великих компаній

У Сеулі знижувалися котирування більшості компаній із великою капіталізацією. Акції Samsung Electronics подешевшали на 2,89%, а SK hynix — на 0,63%. Папери виробника акумуляторів LG Energy Solution втратили 0,76%, Hyundai Motor — 0,18%, а KB Financial — 2,77%.

Південнокорейська вона станом на 09:15 торгувалася на рівні 1 335,2 вони за долар США, що на 0,9 вони більше за показник на закритті попередньої сесії.

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