Ключевой индекс KSE-100 Пакистанской фондовой биржи (PSX) в Карачи по итогам октября снизился на 3560 пунктов, или на 2,1%, до 166 409 пунктов. Как сообщает Dawn, на настроения инвесторов повлияли напряженность на Ближнем Востоке и внутриполитическая неопределенность в Пакистане после введения чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Причины падения

В Topline Securities связали месячное снижение индекса с геополитической неопределенностью, оттоком иностранного портфельного капитала, фиксацией прибыли по акциям крупных компаний и осторожностью инвесторов из-за колебаний мировых финансовых рынков и макроэкономических рисков внутри страны.

В конце месяца рынок частично отыграл потери на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта между США и Ираном, а также лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности. По данным AKD Securities, за последнюю неделю октября KSE-100 вырос на 4034 пункта, или на 2,5%, а среднедневной объем торгов подскочил на 121% — до 1,095 млрд акций.

Ставка и цены на нефть

26 октября Государственный банк Пакистана повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 12%. Регулятор объяснил решение ростом цен на энергию и геополитической неопределенностью, влияющими на перспективы инфляции. Это стало первым повышением ставки с апреля.

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В сентябре инфляция замедлилась до 10,26% с 11,15% в августе, однако осталась существенно выше 5,76%, зафиксированных в сентябре 2025 года. В то же время дефицит текущего счета Пакистана в сентябре вырос до 356 млн долларов с 73 млн долларов месяцем ранее.

Торговля и корпоративные прибыли

Среднедневной объем торгов акциями в октябре составил 600 млн, что на 27% больше, чем в сентябре. Стоимость торгов выросла на 19% — до 23 млрд пакистанских рупий. Прибыли компаний, на которые приходится 96% веса индекса KSE-100, за девять месяцев 2026 года увеличились на 26% в годовом выражении — до 1,638 трлн рупий.

Цены на нефть оставались высокими из-за опасений относительно поставок после атак хуситов на Саудовскую Аравию и инцидентов с танкерами возле Ормузского пролива. Цена Brent за неделю выросла на 0,7% — до 117,10 доллара за баррель по состоянию на пятницу. Аналитики ожидают, что настроения на пакистанском рынке и далее будут зависеть от развития отношений между США и Ираном, а также от международных цен на нефть.

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