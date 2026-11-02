В Великобритании более 2,3 млн домохозяйств могут столкнуться со значительным ростом ипотечных платежей в 2027 году, когда истечёт срок действия их договоров с фиксированной ставкой. Это происходит на фоне ожидаемого повышения базовой ставки Банком Англии с 3,75% до 4% 5 ноября.

Как сообщает The Guardian, финансовые рынки ожидают, что это может стать первым из четырёх повышений на 0,25 процентного пункта в течение следующих 12 месяцев. В то же время некоторые экономисты лондонского Сити считают более вероятными два повышения ставки до июля.

Окончание фиксированных ставок

Во второй половине текущего года на новые условия кредитования, согласно прогнозу, перейдут около 700 тыс. заёмщиков. Ещё 2,3 млн домохозяйств завершат договоры с фиксированной ставкой в следующем году, свидетельствуют данные банковской ассоциации UK Finance.

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Базовая ставка Банка Англии не менялась с декабря прошлого года. Однако колебания на рынке облигаций, частично связанные с ценами на энергоносители и опасениями по поводу инфляции из-за войны на Ближнем Востоке, уже повысили своповые ставки, от которых зависит стоимость фиксированной ипотеки.

Инфляция и расходы домохозяйств

Инфляция в Великобритании в сентябре достигла 3,5%. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Комитет по монетарной политике отслеживает, передаётся ли рост цен в повышение зарплат. Такой эффект второго раунда может способствовать закреплению инфляции.

Количество одобренных ипотечных кредитов в сентябре упало почти до трёхлетнего минимума из-за удорожания заимствований. Управление бюджетной ответственности прогнозирует, что реальные располагаемые доходы домохозяйств в следующем году сократятся на 0,6%. Согласно последнему прогнозу EDF, ценовой потолок Ofgem на энергию, определяющий счета домохозяйств, в январе может вырасти более чем на 400 фунтов стерлингов.

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